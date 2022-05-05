ВОЙНА В Украине На дорогах Украины возобновят работу камер автоматической фиксации скорости

2022-05-05 23:00

После смертельной аварии в Ровенской области с большим количеством жертв на дорогах Украины возобновят работу камер автоматической фиксации скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире марафона единых новостей.

По его словам, ДТП в Ровенской области стало самым масштабным за несколько лет.

"К сожалению, мы можем озвучить 26 погибших и 12 раненых, которые находятся на грани жизни и смерти. То есть, число погибших может возрасти", - отметил Монастырский.

Он подчеркнул, что аварию спровоцировал водитель Mercedes-Benz Vito, который при обгоне на встречной полосе врезался в бензовоз, после чего тот столкнулся с пассажирским автобусом, в котором было 35 пассажиров. Далее произошел взрыв и люди погибли практически мгновенно.

Кроме того, во время эфира Монастырский анонсировал, что через несколько дней будет возобновлена ​​работа камер автоматической фиксации скорости.

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп в районе села Сытное недалеко от Радивилова.

В общей сложности погибли 26 человек, полиция ищет родственников жертв аварии.