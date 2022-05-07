ВОЙНА В Украине ВСУ расширили контрнаступление в Харьковской области: оккупанты под Изюмом "в тупике"

2022-05-07 10:00

ВСУ могут ослабить давление России на Харьков и, возможно, угрожают дальнейшим продвижением до границы с Россией.

Украинское контрнаступление к северу и востоку от Харькова обеспечило дальнейшие успехи за последние 24 часа и может успешно вытеснить российские войска из-под артиллерийского огня Харькова в ближайшие дни.

Об этом говорится в свежем отчете Американского "Института изучения войны".

Украинские силы захватили несколько населенных пунктов к северу и востоку от Харькова, что уменьшило способность русских угрожать областному центру.

"Эта украинская операция перерастает в успешное, более широкое контрнаступление - в отличие от более локальных контратак, которые украинские силы проводили на протяжении всей войны, чтобы захватить ключевую территорию и сорвать наступательные операции России", - сообщают аналитики.

Более того, ВСУ заметно отвоевывают территорию вдоль широкой дуги вокруг Харькова, а не сосредотачиваются на узком ударе, что указывает на способность начать более масштабные наступательные операции, которые еще не наблюдались с 24 февраля

Готовность украинских сил сосредоточить силы, необходимые для такого масштаба наступательных операций, а не развертывать имеющиеся силы для обороны на востоке Украины, дополнительно свидетельствует об уверенности украинских военных в отражении продолжающихся российских операций по окружению украинских сил в районе Северодонецка.

Хотя украинские силы вряд ли будут непосредственно угрожать российским наземным коммуникациям в Изюме (поскольку они проходят дальше восточнее от недавних наступлений украинских войск), украинские силы могут ослабить давление России на Харьков и, возможно, угрожают дальнейшим продвижением до границы с Россией.

Российские силы вокруг Изюма остаются в тупике, и дополнительные разрозненные подкрепления вряд ли позволят возобновить наступление.

Цель России по Харькову по-прежнему состоит в оказании давления на город для сковывания украинских сил, чтобы предотвратить их движение для усиления защитников на других направлениях.

Благодаря успешной контратаке ВСУ могут вытеснить армию РФ из зоны досягаемости ствольной артиллерии самого Харькова в ближайшие дни.

Российские силы, скорее всего, столкнутся с выбором: направить дополнительные подкрепления, предназначенные для восточной Украины, для поддержки оборонительных позиций на окраинах Харькова, или они потеряют способность как обстреливать город, так и прикрывать коммуникации через Харьковскую область.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

6 мая стало известно, что ВСУ на Харьковщине восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

Из-за контрнаступления ВСУ оккупанты взорвали три моста.