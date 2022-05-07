Мир фото + видео В россии опять вспыхнул мощный пожар и приближается к Курску

2022-05-07 13:00

Вечером в пятницу, 6 мая, в России, в селе Михайлово, Курского района вспыхнул сильный пожар. Пламя приближалось к Курску.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Курский Бомондъ".

Пожар был виден с окраин Курска, возгорание было очень масштабным.

Как сообщалось ранее вечером 6 мая произошло ЧП и в Белгородской области РФ - местные жители снова видели столбы дыма от пожаров и сбитые противовоздушной обороной ракеты, в том числе над населенным пунктом Шебекино. Россияне не понимают, что происходит.

Напомним, в ночь на 2 мая в российском Белгороде, находящемся на границе с Харьковской областью, в очередной раз были слышны громкие взрывы.

В то же время в приграничных областях РФ - Брянской, Курской и Белгородской, проводят работу по поиску желающих принять участие в войне в Украине. Предлагают заключение краткосрочных контрактов на три месяца с прохождением подготовки на полигонах. "Добровольцам" обещают от 200 тысяч российских рублей заработной платы.