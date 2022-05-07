ВОЙНА В Украине Боятся и паникуют: оккупанты массово жалеют, что пошли воевать против Украины

2022-05-07 19:00

Героическое сопротивление украинских защитников на Харьковщине деморализовало врага настолько, что они уже жалеют, что приехали воевать.

Путинский воин в перехваченном СБУ разговоре жалуется матери, что отправился воевать против ВСУ. О чем сожалеет и мать россиского солдата.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

«Пацаны уже просто на панике такой. По нам е*ашать из минометов, танков, а нам даже отходить не позволено», — жалуется воин своей матери.

Он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу. «Я очень сожалею, что сюда уехал. Здесь каждый день на счету», — сокрушенно говорит оккупант.

«Конечно, он прав: ВСУ выполняет свою работу с отличием, и избежать наказания за вторжение на нашу землю вряд ли удастся. Уже почти 25 тыс. вражеских захватчиков заплатили за это своей жизнью», — отметили в СБУ.