ВОЙНА В Украине россия теряет в боях самую современную технику: ее замена будет сложной из-за санкций

2022-05-07 15:00


Около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении наиболее оснащенных частей России, в том числе воюющих в Украине.

Украина наносит тяжелый урон некоторым наиболее боеспособным подразделениям и передовым возможностям России. РФ потребуется много времени и средств, чтобы восстановить свои вооруженные силы после боев с ВСУ.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

Как минимум один Т-90М, самый современный танк России, был уничтожен в ходе боевых действий.

Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

Около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении наиболее оснащенных частей России, в том числе воюющих в Украине.

Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силы.

Замена модернизированного и передового оборудования будет особенно сложной из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим компонентам микроэлектроники, подчеркивают разведчики.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

6 мая стало известно, что ВСУ на Харьковщине восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

Это контрнаступление, по данным Института изучения войны США, к северу и востоку от Харькова обеспечило дальнейшие успехи за последние 24 часа и может успешно вытеснить российские войска из-под артиллерийского огня Харькова в ближайшие дни.

 

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