ВОЙНА В Украине Оккупанты продолжают атаки и взорвали мосты под Харьковом: утренняя сводка Генштаба на 7 мая

2022-05-07 16:00

 

Идут 73-и сутки войны Украины с российскими оккупантами. Враг продолжает наступать на востоке, а в Харьковской области, отступая, взорвал три моста.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Полесском направлении враг активных действий не совершал.

На Северском направлении также не зафиксировано активных действий оккупантов.

На Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова.

На Изюмском направлении россияне проводят воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов для замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В Мариуполе россияне продолжают блокировать подразделения Сил обороны в районе "Азовстали". Они также проводили штурм, пытаясь взятия под контроль территорию завода.

На Южнобужском направлении враг из артиллерии обстреливал позиции наших войск. Также ракетами и реактивными системами залпового огня россияне обстреливали объекты гражданской инфраструктуры Николаева.

В населенном пункте Ивано-Кепине ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно оккупированном Херсоне захватчики принимают ряд мер по обеспечению деятельности оккупационных войск и режима. Они увеличили количество блокпостов и передвижных патрулей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 14 БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 8 атак врага.

Уничтожено:

  • 3 танка,
  • 8 артиллерийских систем,
  • 7 единиц боевой бронированной техники,
  • 1 автомобиль,
  • 3 единицы специальной инженерной техники.
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