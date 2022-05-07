ВОЙНА В Украине В Генштабе сообщили о количестве "Искандеров" и самолетов в беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине

2022-05-07 18:00

В беларуси остаются подразделения вооруженных сил россии в составе до восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М” и до шести самолетов, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"В республике в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил российской федерации в составе до восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М” и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", – говорится в сообщении.

Дополнение

Военные учения вс белоруси продлены как минимум до 14 мая.

Добавим

Минимум 631 ракета была запущена из беларуси по Украине. Все ракетные запуски с белорусской территории начались в 6 утра 20 минут 24 февраля 2022 года.