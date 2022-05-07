ВОЙНА В Украине Более 25 тысяч: в Генштабе сообщили обновленное количество уничтоженных оккупантов

2022-05-07 17:00

 

Защитники Украины с 24 февраля по 7 мая уничтожили около 25 100 российских военных. Об этом сообщает  Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки было ликвидировано 200 оккупантов.

Также ликвидировано танков 1122 (+12) единицы, боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27), артиллерийских систем – 509 (+7), РСЗО - 172 (+1), средств ПВО - 84 (+1) , самолетов – 199 (+0), вертолетов – 155 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8), кораблей/катеров - 11 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 341 ( +17), специальной техники – 38 (+0), крылатых ракет – 90 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

Эти данные не окончательны и могут уточняться.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Генштабе сообщили о количестве "Искандеров" и самолетов в беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине

2022-05-07 18:00

Оккупанты продолжают атаки и взорвали мосты под Харьковом: утренняя сводка Генштаба на 7 мая

2022-05-07 16:00

ВСУ уничтожили много техники и боеприпасов оккупантов: что сейчас происходит на юге Украины

2022-05-07 12:00

Минус 15 танков и 300 оккупантов за сутки: сводка по потерям врага на утро 4 мая

2022-05-04 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Не стали ждать окружения: оккупанты бежали еще из трех поселков под Харьковом

2022-05-07 19:30

Боятся и паникуют: оккупанты массово жалеют, что пошли воевать против Украины

2022-05-07 19:00

В Генштабе сообщили о количестве "Искандеров" и самолетов в беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине

2022-05-07 18:00

Более 25 тысяч: в Генштабе сообщили обновленное количество уничтоженных оккупантов

2022-05-07 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Не стали ждать окружения: оккупанты бежали еще из трех поселков под Харьковом 2022-05-07 19:30
Боятся и паникуют: оккупанты массово жалеют, что пошли воевать против Украины 2022-05-07 19:00
В Генштабе сообщили о количестве "Искандеров" и самолетов в беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине 2022-05-07 18:00
Более 25 тысяч: в Генштабе сообщили обновленное количество уничтоженных оккупантов 2022-05-07 17:00