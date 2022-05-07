ВОЙНА В Украине видео На острове Змеиный уничтожены судно оккупантов и ангар с оккупантами

2022-05-07 21:00

Оперативное командование "Юг" показало момент уничтожения на острове Змеиный украинскими защитниками судна российских захватчиков и ангара, где они скрывались.

Соответствующее видео опубликовало оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"Змеиный - не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбития самых упорных усилий врага", - отмечается в сообщении.

Как сообщили украинские защитники журналистам ТСН, на видео видно, как ВСУ разгромили малый десантный катер проекта 11770 "Серна". Это серия российских скоростных катеров на воздушном каверне.

Ранее в понедельник, 2 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили склад боеприпасов в Чернобаевке Херсонской области. Уже 18:0.

Напомним, 6 мая, в пятницу, у острова Змеиный был замечен, по предварительной информации, российский фрегат "Адмирала Макарова", на борту которого прогремел взрыв, а затем вспыхнул масштабный пожар. Но у украинских властей пока нет информации о том, что ВСУ утопили или подбили российский фрегат "Адмирал Макаров".