ВОЙНА В Украине Потери будут расти: в британской разведке раскрыли, зачем на самом деле Путину Мариуполь

2022-05-07 22:00

Из-за сопротивления защитников Мариуполя Россия продолжает терять личный состав, оборудование и боеприпасы.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что российские вооруженные группировки второй день продолжают штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, несмотря на заявления, что они пытаются только блокировать его.

В разведке предполагают, что новые усилия России по захвату «Азовстали» и завершению захвата Мариуполя могут быть связаны с предстоящими празднованиями Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине.

Однако пока украинцы продолжают противостоять агрессору в «Азовстали», российские потери будут продолжать расти, что будет срывать их оперативные планы на юге Донбасса, - отмечают в разведке.

Добавим, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем телеграм-канале, что в эти минуты идет следующий этап спасения наших людей из «Азовстали».

«О результатах информация будет позже», - сообщил Ермак.

Также Ермак уточнил, что ранее удалось вывезти уже 500 человек.

«Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и Азовстали. Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН», - написал Ермак ранее.