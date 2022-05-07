ВОЙНА В Украине В Пентагоне восхитились работой сил ПВО ВСУ: российские пилоты боятся летать

2022-05-07 23:00

 

С появлением западных артсистем украинские войска смогут вести подавляющий огонь по приближающимся российским подразделениям

Украинцы очень эффективны в своих средствах противовоздушной обороны

Благодаря западным поставкам вооружений ВСУ смогли вести симметричные боевые действия и достичь успеха. Об этом заявил представитель Минобороны США Джон Кирби, сообщает пресс-служба ведомства.

"Что касается воздушной картины, то она меняется каждый день. И с точки зрения того, сколько самолето-вылетов совершают русские, мы видим, что украинцы очень эффективны в своих средствах противовоздушной обороны, очень ловкие в этом отношении , но тем не менее русские также имеют значительное прикрытие ПВО над Украиной, и они продолжают наносить как ракетные удары, так и фиксированные пилотируемые авиаудары по Украине", – отметил чиновник.

По его словам, в основном, авиаудары, которые наблюдаются, будь то ракетные удары или сброшенные с самолета, происходят в районе Донбасса и в Мариуполе.

"Российские пилоты знают, что у украинцев есть эффективная противовоздушная оборона, и поэтому вы не увидите, чтобы они летали очень долго или очень часто в воздушном пространстве Украины. Они запускают свои миссии... заканчивают свои миссии в основном – обычно, в российском воздушном пространстве, но это очень спорно. И опять же, это настоящая заслуга того, насколько умны и эффективны украинцы в отношении своей ПВО", – рассказал он.

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