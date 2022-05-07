ВОЙНА В Украине российские войска после разгрома покинули позиции возле Пологов: появились данные о серьезных потерях

2022-05-07 22:30

 

Российские оккупанты оставили свои позиции возле города Пологи на Запорожье. Причиной отступления стали большие потери, которые нанесли рашистам украинские воины.

А в селе Бурчак на территории области было обнаружено более 100 раненых российских десантников. Об этом в вечерней оперативной сводке рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В течение дня, говорят в Генштабе, противник пытался наступать в Запорожской области. Однако эти попытки закончились для оккупантов плачевно.

Так, при поддержке авиации россияне принялись наступать в направлении Полтавки на Запорожье. Однако понеся потери, вынуждены были вернуться на ранее занятые позиции.

А под Пологами украинские воины разбили позиции противника из артиллерии. В результате огневого поражения сил и средств врага Силы обороны Украины уничтожили часть вражеского вооружения и военной техники.

"Личный состав неприятеля покинул позиции", - отметили в Генштабе.

Потери рашисты на Запорожье несут значительные. Только в одном из сел было обнаружено более сотни раненых оккупантов.

"В населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", – подчеркнули в ГШ ВСУ.

Напомним, с 24 февраля до утра 7 мая ВСУ уничтожили уже 25,1 тыс. оккупантов, 1122 танка и 2713 ББМ. Только за последние сутки ликвидировано около 200 захватчиков.

 

 

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