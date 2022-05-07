ВОЙНА В Украине Не стали ждать окружения: оккупанты бежали еще из трех поселков под Харьковом

2022-05-07 19:30

 

В пятницу, 6 мая, российские захватчики покинули еще три населенных пункта под Харьковом, не считая тех пяти, о которых сообщалось сегодня.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Сообщается, что, что ВС РФ, опасаясь окружения, отступила из северных пригородов Харькова – Циркунов, Черкасских Тишек и Липцов, где оккупанты находились с первых дней войны.

Также отмечается, что в эти поселки уже заходят Вооруженные силы Украины, таким образом продвигаясь практически вплотную к российской границе.

Местные жители сообщают, что Циркуны уже под контролем военных Украины, однако почти все дороги и дома враги оставили заминированным.

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