ВОЙНА В Украине видео У Змеиного уничтожены три десантных катера рф, еще один – подбили

2022-05-08 09:00

В субботу, 7 мая, у берегов острова Змеиный украинские защитники уничтожили два вражеских десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и десантный катер типа "Серна" с зенитно-ракетным комплексом "Тор". Еще один "Раптор" существенно повредили.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

В командовании отметили, что остров Змеиный становится уже "легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей оккупантов".

Точные удары по позициям захватчиков украинские бойцы наносили "Байрактарами".

Сообщается, что в ходе этих атак уничтожили 46 российских оккупантов.