ВОЙНА В Украине Оформить внутренний и загранпаспорт одновременно: Шмыгаль рассказал о новой возможности для украинцев

2022-05-08 21:00

 

Украинцы смогут оформлять загранпаспорта вместе с внутренними в рамках новой инициативы правительства.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Урядовий портал. В субботу, 7 мая Кабмин утвердил экспериментальный проект, который позволит украинцам оформлять паспорта по-новому.

Речь идет о том, чтобы сделать возможным одновременное оформление внутреннего паспорта и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. При этом отмечается, что такая услуга будет доступна и в случае потери или кражи документов.

«Продолжаем оказывать государственные услуги для граждан удобными и скорыми даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, позволяющий украинцам оформить заграничный и внутренний паспорта одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени», - рассказал Шмыгаль.

Пока данная инициатива вводится в качестве эксперимента. Его длительность должна составить два года, решили в правительстве.

Как поясняется, задача этой инициативы – усовершенствовать предоставление административных услуг в сфере миграции и минимизировать время для получения документов в условиях военного времени.

 

 

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