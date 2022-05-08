ВОЙНА В Украине видео Авиаудар рф по школе в Белогоровке: 60 погибших

2022-05-08 10:00

 

Пожар, возникший в следствии российской бомбардировки, был ликвидирован только через четыре часа.

В Белогоровке Луганской области по предварительным даннымы погибли 60 человек в результате российского авиаудара по школе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram 8 мая. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семь из которых ранены.

"7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 м кв. и в доме культуры. Пожар был ликвидирован за почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", - написал Гайдай.

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