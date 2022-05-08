ВОЙНА В Украине ВСУ в ближайшие недели могут продвинуться к Белгородской области - ISW

2022-05-08 20:00

 

Россияне, вероятно, не смогут предотвратить контратаку ВСУ даже с дополнительными силами.

Контрнаступление ВСУ еще больше расширилось к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны по состоянию на утро, 7 мая.

Украинские силы продолжают отбивать наступление РФ на Барвенково (юго-запад от Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Аналитики также пишут, что ВСУ, вероятно, отбили дальнейшие российские атаки непосредственно к западу от Изюма в селах Заводы и Великая Камышеваха.

Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение русских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выходом на границу с Россией – к Белгородской области.

ВСУ заставляют российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковское направление, чтобы остановить украинские атаки.

"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских сил, россияне могут быть не в состоянии предотвратить выход ВСУ на границу с Россией, даже с дополнительным подкреплением... Украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковщины", - говорится в отчете.

Что предшествовало

В утренней сводке Генштаба ВСУ указывалось, что Россия стягивает две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии на Изюмском направлении.

Оккупанты обстреливали уже оставленные населенные пункты и пытаются не допустить выхода ВСУ на границу с Россией.

По данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

6 мая стало известно, что ВСУ на Харьковщине восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

Из-за контрнаступления ВСУ оккупанты взорвали три моста.

 

 

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