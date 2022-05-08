ВОЙНА В Украине видео ВСУ подбили вертолет оккупантов вблизи Змеиного: показали видео

2022-05-08 14:00

Украинские воины приземлили вражеский вертолет при высадке десанта на острове Змеиный.

Видео опубликовало оперативное командование "Південь" в Facebook.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха", - написали бойцы.

Противник продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Защитники уничтожили девять воздушных целей. Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил поражены два самолета российских оккупантов - истребители Су-30, два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.