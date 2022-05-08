ВОЙНА В Украине Россияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской области

2022-05-08 22:00

Полномашстабная война страны-террориста России против Украины длится уже 75 сутки. Российские оккупанты сосредоточат свои усилия, в частности, на выходе на админграницы Луганской области, атакуя Рубежное, Попасную, Северодонецк и Воеводовку, однако при этом несут непоправимые потери - больницы оккупированного Луганска полностью заполнены убитыми и тяжело ранеными захватчиками.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, у оккупантов вряд ли получится реализовать свои захватнические планы, поскольку они понесут беспрецедентные потери, в связи с чем больницы Луганска заполнены трупами россиян и их тяжело ранеными, которым не оказывается надлежащая медицинская помощь из-за нехватки лекарств.

В то же время, он отметил, что подразделения ВСУ немного отошли от Попасной на укрепленные позиции, которые были подготовлены заранее. В настоящее время Попасная разрушена полностью, поскольку город обстреливал с первого дня полномасштабной войны, что усложняет эффективную оборону.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, и мины, артиллерия. Там разрушены все до основания. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились раньше", - сказал он. Качи.

Также он информировал о тяжелых боях на направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горной общины.

Северодонецк важна для оккупантов, потому что этот город выполняет сейчас роль областного центра. Если взять Северодонецк, то можно объявить о захвате Луганской области.

В то же время, украинские военные ежедневно уничтожают самолеты, БТР, БМП, танки, артиллерийские и минометные расчеты, БПЛА и склады с боекомплектами оккупантов. Таким образом, каждая атака россиян заканчивается десятками ликвидированных захватчиков.