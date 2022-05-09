ВОЙНА В Украине видео В День победы ВСУ затопили еще два военных корабля оккупантов и сбили вертолет с десантом

2022-05-09 08:25

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины показали видео уничтожения десантно-штурмового катера оккупантов типа Раптор. Запись опубликована на встранице ВМС ВСУ в Facebook в День победы над фашизмом.

"Змеиный. Точка невозврата рашиста". Снова аналогов нет.. вот как в один из дней, Байрактары ВМС ВС Украины уничтожили еще два скоростных катера страны террориста 03160 Раптор", - отмечается в сообщении.

В последнии дни оккупированный остров Змеиный превращается в очередную Чернобаевку. Накануне сообщалось, что ВСУ ничтожили российский десантный катер типа Серна и два десантно-штурмовых катера типа Раптор. Еще один Раптор существенно поврежден, 46 россиян из состава экипажа и десанта погибли.

Также ВСУ показали, как уничтожили десантный вертолет оккупантов над островом.