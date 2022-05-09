ВОЙНА В Украине "Может стать неуправляемой". Китай предупредил Германию об обострении войны в Украине

2022-05-09 19:30

 

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о возможном обострении войны в Украине. Он считает, что конфликт может стать "неуправляемым".

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Си Цзиньпин и Шольц провели онлайн-встречу. Одной из тем разговора стала ситуация в Украине.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать обострения и расширения конфликта в Украине, что может привести к неуправляемой ситуации", - отметил китайский лидер.

Также Си Цзиньпин пригласил Германию участвовать в "Инициативе глобальной безопасности", о которой Китай начал говорить в конце апреля.

Напомним, Си Цзиньпин на открытии Боаоского азиатского форума заявил о "глобальной инициативе безопасности", которую активно поддерживает Россия.

Данная концепция основана на принципе "неделимой безопасности", согласно которому ни одно государство не может укреплять свою безопасность за счет других.

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