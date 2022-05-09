ВОЙНА В Украине "Болезненные имперские амбиции рф": Подоляк отреагировал на речь путина на параде

2022-05-09 19:00

 

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на речь российского диктатора Владимира Путина во время парада ко Дню победы в Москве. Подоляк подчеркнул, что в войне против Украины нет ничего, кроме болезненных имперских амбиций России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций России", - написал он.

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