ВОЙНА В Украине "Болезненные имперские амбиции рф": Подоляк отреагировал на речь путина на параде

2022-05-09 19:00

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на речь российского диктатора Владимира Путина во время парада ко Дню победы в Москве. Подоляк подчеркнул, что в войне против Украины нет ничего, кроме болезненных имперских амбиций России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций России", - написал он.