ВОЙНА В Украине ВСУ разбили группу ВС рф под Харьковом и взяли в плен 21 военнослужащего

2022-05-09 22:00

Село Циркуны было захвачено российской армией еще вечером 24 февраля в первый день масштабного вторжения, но через два месяца украинцы освободили село.

В ходе успешной операции бойцы 92-й бригады ВСУ разбили группу военных ВС РФ под Харьковом, недалеко от села Циркуны. Все погибшие были мобилизованы на оккупированной территорий Луганской области. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

"Российские войска убегали, 21 военнослужащий сдался в плен, а эти люди побежали, но их накрыли, им убежать не удалось. Вот так российская армия бросает мобилизованных с оккупированных территорий", — сказал Бутусов.

Село Циркуны было захвачено российской армией еще вечером 24 февраля в первый день масштабного вторжения, но через два месяца украинцы освободили село.

"Пушечное мясо войны"

В графе "место рождения" в военном билете одного из погибших указан город Ровеньки, Луганской области.

"Пошел на войну с россиянами, наемник с оккупированных территорий. Их здесь бросили просто в поле возле части ПВО", — прокомментировал журналист, отметив также примитивную экипировку ВС РФ.

"Жгуты Эсмарха — украинская армия такого не использует, у нас — современные турникеты для спасения жизни. А это люди, которые для российской армии никакой ценности не представляют <…> Пушечное мясо войны. Даже средствами спасения жизни их не обеспечивают".