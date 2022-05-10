ВОЙНА В Украине Из оккупированного Херсона уехали порядка 45% жителей, а область покинул каждый пятый

2022-05-10 11:33

Из Херсона уехало примерно 45% жителей, область покинуло 20% людей. Об этом в интервью Укринформ рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"Оккупанты мародерят, убивают, насилуют, поэтому мирные жители не выдерживают, очень боятся и вынуждены покидать родной дом", - сообщил глава ОВА.

По словам Лагуты, что оккупанты не разрешали организовывать официальных "зеленых коридоров", поэтому люди самостоятельно выезжали, организуясь в колонны.

"Большая часть жителей области эвакуировалась в Николаевском и Днепропетровском направлениях", - отметил глава ОВА.

Напомним, ранее оккупанты планировали проводить в городе псевдореферендум. Однако гордый старинный город показал им первую часть своего названия. И разумеется, послал в направлении русского военного корабля.