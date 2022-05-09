Политика День победы стал ближе! Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

2022-05-09 22:32

Президент США Джо Байден принял историческое решение, подписал закон о ленд-лизе для Украины вооружений, сообщают в Белом доме.

Сегодня, 9 мая, американский лидер утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Подписанию документа предшествовала процедура по принятию закона в Сенате США и Палаты представителей США. Так, 7 апреля, сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (ленд-лиза).

Позже, 28 апреля, Палата представителей США утвердила закон о ленд-лизе для Украины. Как пояснили это решение, поддержали, поскольку украинские защитники доказали, что могут отбиваться от российских войск и показывают настоящий героизм в борьбе с врагом.

СПРАВКА:

Программа ленд-лиз – это помощь, которую США оказывали союзникам антигитлеровской коалиции в период от 1941 до 1945 годов. Ее можно перевести с английского языка как "давать взаймы и в аренду" (Lend Lease). В США тогда предоставили странам Европы около 60 млрд долларов помощи. На нынешние цены эта сумма составляет 700 миллиардов долларов.