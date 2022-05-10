ВОЙНА В Украине Освобождение всех территорий. Украина меняет картину своей победы, - Кулеба

2022-05-10 18:00

 "Картина победы" Украины в войне сместилась к полному освобождению украинских территорий от российской оккупации. С обещанным западными союзниками оружием, наша страна будет способна полностью вытеснить войска оккупантов.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. Он напомнил, что в первые месяцы войны победа для Украины состояла в отводе российских войск на позиции до 24 февраля и оплате нанесенного ущерба.

"Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", – рассказал министр.

По его словам, только полное поражение России позволит нашей стране вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономику.

"Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их назад из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор", – пояснил Кулеба, признав, что в случае серьезного кровопролития придется вести переговоры об урегулировании, и Киев хотел бы подойти к этому моменту "с самыми сильными картами".

Напомним, что ранее Кулеба также рассказал, что Украина сможет самостоятельно провести деблокаду Мариуполя, если получит достаточное количество вооружения от НАТО. Больше всего нужны танки и реактивные системы залпового огня.

"Нам не нужны солдаты НАТО, нам нужно оружие", – сказал он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ермак рассказал, что предусматривает подписанный Байденом закон о ленд-лизе для Украины

2022-05-10 21:00

фото + видео Над Китаем повисло красное небо: специалисты рассказали причину

2022-05-10 17:00

фото Джереми Кларксон передал Украине мощные пикапы повышенной проходимости

2022-05-10 13:35

видео Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

2022-05-09 22:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото В Харьковской области ВСУ сбили российский вертолет МИ-28 "Ночной охотник"

2022-05-10 21:30

россия продолжает массово вывозить зерно в Крым

2022-05-10 20:00

рф стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ продвинуться, — ISW

2022-05-10 19:30

Объем военной помощи по ленд-лизу Украине увеличат до 40 млрд долларов, - Bloomberg

2022-05-10 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото В Харьковской области ВСУ сбили российский вертолет МИ-28 "Ночной охотник" 2022-05-10 21:30
россия продолжает массово вывозить зерно в Крым 2022-05-10 20:00
рф стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ продвинуться, — ISW 2022-05-10 19:30
Объем военной помощи по ленд-лизу Украине увеличат до 40 млрд долларов, - Bloomberg 2022-05-10 19:00