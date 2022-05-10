ВОЙНА В Украине Освобождение всех территорий. Украина меняет картину своей победы, - Кулеба

2022-05-10 18:00

"Картина победы" Украины в войне сместилась к полному освобождению украинских территорий от российской оккупации. С обещанным западными союзниками оружием, наша страна будет способна полностью вытеснить войска оккупантов.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times. Он напомнил, что в первые месяцы войны победа для Украины состояла в отводе российских войск на позиции до 24 февраля и оплате нанесенного ущерба.

"Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", – рассказал министр.

По его словам, только полное поражение России позволит нашей стране вновь открыть свои черноморские порты и возродить экспортную экономику.

"Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их назад из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор", – пояснил Кулеба, признав, что в случае серьезного кровопролития придется вести переговоры об урегулировании, и Киев хотел бы подойти к этому моменту "с самыми сильными картами".

Напомним, что ранее Кулеба также рассказал, что Украина сможет самостоятельно провести деблокаду Мариуполя, если получит достаточное количество вооружения от НАТО. Больше всего нужны танки и реактивные системы залпового огня.

"Нам не нужны солдаты НАТО, нам нужно оружие", – сказал он.