ВОЙНА В Украине рф стягивает войска в Белгородскую область, чтобы помешать ВСУ продвинуться, — ISW

2022-05-10 19:30

ВС РФ наращивают силы для наступления на Изюмском направлении, но в российской армии по-прежнему "низкий боевой дух и плохая дисциплина", сообщает Институт изучения войны США.

Российские силы продолжают стягивать войска в Белгородской области, чтобы помешать украинским контратакам вокруг Харькова выйти на украинско-российскую границу. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке об оценках наступательной кампании России за 9 мая.

По данным ISW, ВС РФ пытаются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в Изюмском направлении в ближайшие дни.

За последние сутки российские войска немного продвинулись в районе Северодонецка. В Запорожской области подразделения РФ перегруппировываются, вероятно, они получат подкрепление из сил, ранее дислоцированных в Мариуполе, считают эксперты.

При этом армия страны-агрессора сталкивается с массовыми проблемами формирования сил. Ссылаясь на информацию высокопоставленного представителя Пентагона, эксперты уточняют, что члены частной военной компании "Группа Вагнера" срочно запросили дополнительные сотни тысяч военнослужащих для подкрепления на Донбассе. Предположительно в России проводится "скрытая мобилизация", однако, как отмечают специалисты, это вряд ли приведет к существенному увеличению ресурсов армии.

По данным источника ISW, в настоящее время на территории Украины находится 97 российских батальонных тактических групп. Между тем, как считают эксперты, большинство из них сильно изношены, так что количество БТГ не является реальным показателем боевой мощи России.

В целом российские войска демонстрируют низкий боевой дух и плохую дисциплину, поскольку боевые действия против украинского сопротивления во многих районах зашли в тупик, подчеркивают специалисты. Российские войска на Донбассе не подчиняются приказам высших генералов, а солдаты, дислоцированные около Запорожья, жалуются на неэффективность операций в этом районе, часто злоупотребляют алкоголем и стреляют по собственной технике, чтобы не попасть на передовую.