ВОЙНА В Украине ВИДЕО 18+ На Харьковщине телами оккупантов усеяны свалки и улицы, – Синегубов

2022-05-10 22:00

 

Российские военные не забирают трупы своих солдат и офицеров, бросая их на поле боя. В особожденных населенных пунктах Вооруженные слы Украины (ВСУ) находят десятки трупов оккупантов. Об этом говорится в сообщении Харьковской областной военной администрации на Facebook во вторник, 10 мая.

В освобожденных населенных пунктах на Харьковщине украинские военные находят десятки трупов оккупантов.

"Мы фиксируем их тела на улицах, в домах, в каких-то, даже не могилах, – а свалках просто. При отступлении они не забирают тела своих солдат. Это еще раз свидетельствует об их морали, принципах и правилах ведения военных действий. Пожалуй, для них, чтобы не показывать правду, так проще", – говорится в сообщении.

При этом украинская сторона соблюдает международное право по пепредаче тел погибших военных противнику: "Украина не нарушает эти требования и если со стороны России будут такие запросы, на уровне соответствующих министерств и Офиса Президента будут приняты необходимые меры", - заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Внимание, данное видео может быть неприемлемым для людей со слабой нервной системой, беременных, а также лиц, не достигших совершеннолетия. ВИДЕО 18+

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