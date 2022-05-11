ВОЙНА В Украине видео Армия Украины освободила от русских оккупантов еще несколько поселков в Харьковской области

2022-05-11 11:35

Силы обороны Украины в Харьковской области осовбодили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал, но отмечалось перемещение военной техники в приграничных районах Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов приграничные районы вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил, но продолжает перегруппировку подразделений, проводит инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливает систему противовоздушной обороны.

Для недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск враг дополнительно переместил на территорию Харьковской области до пятисот человек, мобилизованных с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении враг готовится к наступлению: пополняет запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводит инженерное оборудование передовых позиций и усиливает воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным. Враг совершает безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области.

Противник также безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка и штурмовать населенный пункт Шандриголово.

На Донецком направлении войска РФ предпринимали безуспешную попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района.

В Мариуполе противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода Азовсталь.

На Запорожском и Южнобужском направлениях особых изменений в обстановке нет.

На территории Приднестровского региона Молдовы продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы, но мобилизационные мероприятия в регионе не проводятся.

Противник продолжает нести потери на территории Украины. По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород российской федерации. Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

Силы обороны Украины в Харьковской области осовбодили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.