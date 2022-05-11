ВОЙНА В Украине В США приняли важное решение по поводу денег для Украины

2022-05-11 18:30

США продолжает помогать Украине отбивать атаки врага, на этот раз - Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за дополнительное выделение Украине 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает AFP News Agency в Twitter-аккаунте.

"Палата представителей США проголосовала за направление пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов после того, как президент Джо Байден предупредил, что средства, предназначенные для помощи Киеву в отражении российского вторжения, вероятно, иссякнут в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Вероятно, Сенат рассмотрит пакет помощи до конца недели.

Стоит отметить, что несколько дней назад Минобороны США заявило о предоставлении нового пакета помощи по безопасности Украине в борьбе с Россией в размере до 150 млн долларов. В пакет помощи входят: артиллерийские снаряды, противоартиллерийские системы, электронное оборудование для подавления помех и запчасти к технике.

Тогда же и анонсировалось рассмотрение Палатой представителей вопроса выделения Украине помощи в размере 40 млрд долларов.