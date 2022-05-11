ВОЙНА В Украине Войска рф сдуваются под Харьковом, но насыщают Херсон

2022-05-11 17:00

На сегодняшний день в районе Харькова зафиксировано 3 БТГр войск РФ, которые неспособны удерживать занятые территории. Командиры российских подразделений постоянно обращаются к руководству за поддержкой со стороны ВКС РФ. На Донбасском плацдарме в целом сконцентрировано 64 БТГр россиян, а именно:

34 БТГр в районе Изюма, расположенные к юго-западу и востоку от Изюма, но сейчас находящиеся в состоянии ротации; 23 БТГр на Южно-Донбасском плацдарме;

7 БТГр на Северо-Донбасском.

Несмотря на то, что это наибольшая концентрация российских сил и средств в Украине, проводить полномасштабное наступление по всему фронту они не способны. Этих сил для подобных действий недостаточно. Поэтому ограничиваться они будут отдельными направлениями.

В Запорожской области сконцентрировано 8 российских БТГр.

В Херсонской области количество российских сил за счёт перегруппирования войск и переброски дополнительных сил и средств было увеличено с 7 до 17 БТГр. Однако этого количества им по-прежнему недостаточно не только для того, чтобы осуществлять наступление по фронту в 160 км, но и чтобы удерживать область в обороне при контрнаступлении ВСУ.

Фактически, решение вопроса с российскими войсками в районе Харькова станет определяющим для разгрома их Изюмской группировки, а это в свою очередь приведёт к тому, что этот карточный домик посыпется, да ещё и с огоньком.