ВОЙНА В Украине В Харьковской области пограничники уничтожили 30 оккупантов. Двое пленных вспомнили, что Луганская область – Украина

2022-05-11 20:00

 

В Харьковской области пограничники уничтожили 30 российских оккупантов, еще двоих взяли в плен. Пленники отметили, что они не из какой-нибудь квазиреспублики, а из Луганской области Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Цитата

"На днях во время контрнаступательных действий в Харьковской области пограничники уничтожили 30 рашистов, еще двоих взяли в плен. Пленные назвались жителями Красного Луча, при этом убедительно указывали, что они не из какой-то квазиреспублики, а из Луганской области Украины", - говорится в сообщении.

Детали

В ГПСУ напомнили, что на днях силы обороны Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов, откуда враг из минометов и ствольной артиллерии обстреливал жилые массивы Харькова.

"В этих боях сводный отряд пограничников нанес врагу урон не только в живой силе, но и в бронетехнике. Уцелевшие в бою техника вооружения и боекомплект захватчиков теперь будут служить по назначению, но на стороне добра", - отмечается в сообщении.

Дополнение

ВСУ освободили поселок Молодова, что рядом со Старым Салтовом в Харьковской области.

Кроме того, украинские защитники уволили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

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