ВОЙНА В Украине российские оккупанты пытаются разрушить логистику в Одесской области – ОВА

2022-05-11 18:00

Из-за блокады морских портов в Одесском регионе ищут альтернативные транспортные пути.

Российские оккупанты пытаются разрушить логистику в Одесской области.

Об этом в ходе брифинга в Медиацентре "Украина" заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Как отметил спикер, сегодня есть проблема с Одесским портом, работа которого заблокирована Черноморским флотом РФ. Это создало проблему не только для Украины, а и для всей мировой экономики. В частности, это касается экспорта украинского зерна.

"Мы видим, что Россия путем создания продовольственного кризиса пытается влиять на страны мира. Это зерно должно было идти в страны Северной Африки, Ближнего Востока. Сегодня это заблокировано. С территории Херсонской области зерно крадется и вывозится в Крым... Не буду рассказывать про всю логистику, которая существует, однако альтернативные пути решения вопроса, конечно, есть", - сказал Братчук.

По его словам, в регионе из-за войны есть экономические проблемы, но выручает в определенной степени работа аграриев: посевная кампания проходила круглосуточно и сейчас продолжается – идет сев отдельных культур. Поэтому в Одесской области надеются на новый урожай и на то, что, благодаря работе, в том числе аграрного сектора, экономика региона максимально "удержится".

Кроме того, многие местные предприятия смогли перестроиться – перешли на заказы для военного сектора: начиная от пошива военной формы и заканчивая более технологичными производствами.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 мая российские оккупанты в четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман в Одесской области.