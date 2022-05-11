ВОЙНА В Украине Оккупанты на 4 направлениях перешли к обороне: заявление бригадного генерала ВСУ

2022-05-11 22:00

Подразделения ВСУ приостановили наступление российских оккупантов на Харьковском и Изюмском направлении. В то же время, на Херсонском и Мелитопольском направлениях враг перешел к обороне. Такой переворот стал возможным благодаря кризисному планированию и обеспечению войск боеприпасами.

Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Несмотря на 10-кратное преимущество сил врага над силами ВСУ на отдельных направлениях, украинские военные смогли отбросить врага благодаря преждевременному кризисному планированию, обеспечению боеприпасами, проведению учений, перегруппировке сил и средств авиации и перебазированию ее на полевые полигоны.

"В настоящее время самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении. В районе Харькова противник, после неудачного штурма, перешел к обороне. На Харьковском направлении силы ВСУ имеют определенный успех и освобождают населенные пункты. На Изюмском направлении враг также перешел к обороне и ведет сдерживающие действия. Оккупант опрокидывает свои силы на Луганское направление", - информировал Громов.

При этом он подчеркнул, что сейчас идет блокировка и огненное влияние на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Пока деблокада города силовым путем невозможна.

"Связь с этими подразделениями поддерживается. На это направление неоднократно доставляли боеприпасы и помощь. Но это было возможно только до момента, пока это не стало известно на широкую общественность. После этого враг совершил авиаудары и сделал невозможным помощь защитникам", - добавил генерал ВСУ .

В составе Вооруженных Сил Украины в героических боях себя проявили личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты, 24, 92 и 93 бригад сухопутных войск, 95 и 80 десантно-штурмовых войск и других частей.