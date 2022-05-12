ВОЙНА В Украине В Офисе президента заявили, что ситуация с бензином и соляркой в Украине уже стабилизирована

2022-05-12 08:26

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что объемы импортируемого топлива уже фактически соответствуют объемам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках.

По словам Шурмы, враг целенаправленно уничтожает инфраструктуру обеспечения нефтепродуктами Украины.

"Был разбомблен ключевой производитель нефтепродуктов, десятки нефтебаз, перекрыто Черное море, которое было большим каналом поставки импортного топлива дизеля и бензина, остановлены поставки с Мозырского нефтеперерабатывающего завода в беларуси. Поэтому сегодня фактически приходится с нуля восстанавливать всю инфраструктуру поставки нефтепродуктов через наши западные границы и от наших западных партнеров", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он отметил, что порты, железные дороги, цистерны, тяга, заводы оказались неготовыми к переработке и транспортировке необходимого Украине количества топлива, а это около 1 млн тонн бензина и дизеля ежемесячно.

"Офис Президента вместе с правительством проводят активную работу, чтобы восстановить все логистические цепочки с нашими европейскими партнерами. Сегодня объем импорта увеличился в 5 раз по сравнению с показателями полтора месяца назад, и сейчас фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на украинских заправках. Бензин и дизель будет, ситуация улучшается ежедневно", - заявил Шурма.

По его словам, в Украине будет создан дополнительный стратегический запас нефтепродуктов, который невозможно будет разбомбить и разрушить, который обеспечит стабильность на рынке топлива на ближайшие месяцы.