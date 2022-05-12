ВОЙНА В Украине ВСУ освободят Крым и Донбасс: Жданов назвал сроки мощного контрнаступления

2022-05-12 17:00

 

Летом Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление, в ходе которого будет освобождена вся территория Украины, включая Крым. Оно может длиться месяц.

Второе наступление оккупационных войск России на Киев невозможно. Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что скоро наша страна будет праздновать два Дня победы, свидетельствует о том, что вопрос поставок новейших вооружений ВСУ решается успешно.

"По-видимому, вопросы поставок оружия все-таки решаются, и решаются довольно неплохо. Поэтому есть надежда на то, что мы где-то летом можем перейти в контрнаступление", – сказал Жданов.

Он предположил, что в ходе контрнаступления будут освобождены все территории страны, в том числе Крым и Донбасс. "Все будет зависеть от умения наших военных организовать контрнаступательную операцию и от возможностей армии ее выполнить", – заметил эксперт.

Он признал, что давать прогнозы о том, сколько времени понадобится для полного освобождения Украины от оккупанта, довольно сложно. "Наступление намного сложнее, чем оборона. Потерь будет больше, чем в обороне. Скажу так: это будет длиться месяц".

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