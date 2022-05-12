ВОЙНА В Украине После серьезных потерь рф выводит войска из Харьковской области – британская разведка

2022-05-12 18:00

россия выводит военные подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после серьезных потерь. Об этом сообщило минобороны Великобритании.

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"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отразив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные на Харьковщине, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

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По данным британских разведчиков, выведенные из Харьковской области силы после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец. Они сформируют блокировочные силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил рф и основных путей поставок операций в районе Изюма.

Как отметили, вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности россии захватить основные украинские города, где ожидали ограниченное сопротивление населения.