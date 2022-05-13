ВОЙНА В Украине видео В Украине узаконили конфискацию имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию

2022-05-13 13:31

Верховная Рада Украины приняла закон № 7194, который позволяет по решению суда конфисковывать имущество тех предателей и колаборантов, которые поддерживают российскую агрессию.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Всего парламент вчера одобрил 13 законопроектов, еще четыре приняты за основу.

Напомним, ранее Кабмин утвердил документ, согласно которому активы рф на территории Украины переходят Государственному предприятию Национальный инвестиционный фонд.

Изменников Родины и коллаборантов успешно находит и разоблачает СБУ. Справедливого наказания не избежит никто из предателей!

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Русские оккупанты хотят насильно присоединить Мариуполь к Ростовской области 2022-05-13 10:27
В Киевской области утратившим жилье из-за войны дадут новые квартиры 2022-05-13 09:32