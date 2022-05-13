ВОЙНА В Украине видео В Украине узаконили конфискацию имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию

2022-05-13 13:31

Верховная Рада Украины приняла закон № 7194, который позволяет по решению суда конфисковывать имущество тех предателей и колаборантов, которые поддерживают российскую агрессию.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Всего парламент вчера одобрил 13 законопроектов, еще четыре приняты за основу.

Напомним, ранее Кабмин утвердил документ, согласно которому активы рф на территории Украины переходят Государственному предприятию Национальный инвестиционный фонд.

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