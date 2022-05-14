ВОЙНА В Украине Около 27200 военных и более 2900 бронемашин: новые данные о потерях россии

2022-05-14 10:30

 

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27200 своих военных. При этом было уничтожено 2934 боевых бронированных машин врага.


Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 27200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 1218 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 551 (+9) ед,
  • РСЗО - 195 (+2) ед,
  • средства ПВО - 88 (+0) ед,
  • самолетов - 200 (+0) ед,
  • вертолетов - 163 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 411 (+6),
  • крылатые ракеты - 95 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2059 (+17) ед,
  • специальная техника - 42 (+1).

Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении. Сейчас данные уточняются.

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