Около 27200 военных и более 2900 бронемашин: новые данные о потерях россии

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27200 своих военных. При этом было уничтожено 2934 боевых бронированных машин врага.
Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 27200 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 1218 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2934 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 551 (+9) ед,
- РСЗО - 195 (+2) ед,
- средства ПВО - 88 (+0) ед,
- самолетов - 200 (+0) ед,
- вертолетов - 163 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 411 (+6),
- крылатые ракеты - 95 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2059 (+17) ед,
- специальная техника - 42 (+1).
Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении. Сейчас данные уточняются.