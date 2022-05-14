ВОЙНА В Украине Реагировать будем жестко: правительство пригрозило заправкам, спекулирующим на ценах на горючее

2022-05-14 13:30

 

Правительство будет жестоко реагировать на спекуляции на уровне АЗС от отдельных операторов по завышенным ценам на топливо. Об этом на заседании Правительства заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Цитата

“Мы фиксируем, что отдельные заправки ставят цены выше, чем урегулированные цены государством. Это 65-70 гривен за литр. Это, с нашей точки зрения, спекуляция. И мы хотим обратиться к недобросовестным игрокам, что в стране идет война, и мы расцениваем такие недобросовестные действия, по сути, как мародерство”, – заявила Свириденко.

Детали

Она отметила, что правительство предоставило полномочия областным государственным администрациям осуществить контроль за установлением цен.

“Мы будем жестко реагировать на такие спекуляции со стороны отдельных операторов”, – резюмировал министр.

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