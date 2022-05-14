ВОЙНА В Украине Реагировать будем жестко: правительство пригрозило заправкам, спекулирующим на ценах на горючее

2022-05-14 13:30

Правительство будет жестоко реагировать на спекуляции на уровне АЗС от отдельных операторов по завышенным ценам на топливо. Об этом на заседании Правительства заявила министр экономики Юлия Свириденко.

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“Мы фиксируем, что отдельные заправки ставят цены выше, чем урегулированные цены государством. Это 65-70 гривен за литр. Это, с нашей точки зрения, спекуляция. И мы хотим обратиться к недобросовестным игрокам, что в стране идет война, и мы расцениваем такие недобросовестные действия, по сути, как мародерство”, – заявила Свириденко.

Детали

Она отметила, что правительство предоставило полномочия областным государственным администрациям осуществить контроль за установлением цен.

“Мы будем жестко реагировать на такие спекуляции со стороны отдельных операторов”, – резюмировал министр.