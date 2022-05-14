ВОЙНА В Украине Некоторым украинцам раздадут по 122 тыс. гривен: кто имеет право и что нужно знать

2022-05-14 12:00

 

После 24 февраля, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие бизнесы были вынуждены сократить свою деятельность, либо вообще полностью закрыться.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сервис государственных услуг «Дія», поэтому совместно с международными и украинскими партнерами «Дія» запускают гранты размером 4 000 евро (122 629 грн) для малого и микробизнеса.

Согласно сообщению, подать заявку могут предприятия, зарегистрированные не позднее 31 декабря 2021 в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях, которые: временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.

Что касается условий, то предприятие должно быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством не позднее 31 декабря 2021 года.

В «Дія» подчеркивают, что приоритет будет предоставляться компаниям, производящим жизненно необходимые товары и услуги для гражданских и военных Украины.

Помощь гарантированно получат 300 предприятий.

 

 

 
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Около 27200 военных и более 2900 бронемашин: новые данные о потерях россии 2022-05-14 10:30
КАРТА Битва за Харьков выиграна: оккупанты покидают окрестности города 2022-05-14 09:30