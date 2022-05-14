Некоторым украинцам раздадут по 122 тыс. гривен: кто имеет право и что нужно знать

После 24 февраля, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие бизнесы были вынуждены сократить свою деятельность, либо вообще полностью закрыться.
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сервис государственных услуг «Дія», поэтому совместно с международными и украинскими партнерами «Дія» запускают гранты размером 4 000 евро (122 629 грн) для малого и микробизнеса.
Согласно сообщению, подать заявку могут предприятия, зарегистрированные не позднее 31 декабря 2021 в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях, которые: временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.
Что касается условий, то предприятие должно быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством не позднее 31 декабря 2021 года.
В «Дія» подчеркивают, что приоритет будет предоставляться компаниям, производящим жизненно необходимые товары и услуги для гражданских и военных Украины.
Помощь гарантированно получат 300 предприятий.