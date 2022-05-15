ВОЙНА В Украине видео Оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя "адские" бомбы

2022-05-15 11:00

В субботу, 14 мая, российские оккупационные войска использовали запрещенные зажигательные или фосфорные бомбы против защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Горение от них остановить почти невозможно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

Оккупанты впервые использовали против защитников "Азовстали" зажигательные или фософрные бомбы (окончательное заключение скажут специалисты).

Сами же россияне говорят, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями, температура горения которых около 2-2,5 тысячи градусов по Цельсию. Горение при столь сверхвысоких температурах остановить почти невозможно. Это очередное ужасное военное преступление страны-террориста РФ против Украины и ее народа.

"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши Защитники. Мы все в безвозмездном долге у них", - написал Андрющенко.