ВОЙНА В Украине видео Оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя "адские" бомбы

2022-05-15 11:00

 

В субботу, 14 мая, российские оккупационные войска использовали запрещенные зажигательные или фосфорные бомбы против защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Горение от них остановить почти невозможно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

Оккупанты впервые использовали против защитников "Азовстали" зажигательные или фософрные бомбы (окончательное заключение скажут специалисты).

Сами же россияне говорят, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями, температура горения которых около 2-2,5 тысячи градусов по Цельсию. Горение при столь сверхвысоких температурах остановить почти невозможно. Это очередное ужасное военное преступление страны-террориста РФ против Украины и ее народа.

"Ад сошел на землю. В Азовсталь. Невероятно как держатся наши Защитники. Мы все в безвозмездном долге у них", - написал Андрющенко.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эрдоган заявил, что Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

2022-05-14 21:30

Минфин США представил новую стратегию борьбы с обходом санкций против россии

2022-05-14 19:30

КАРТА Битва за Харьков выиграна: оккупанты покидают окрестности города

2022-05-14 09:30

видео Стили известны детали массовой депортации мирных жителей Мариуполя во Владивосток

2022-05-13 20:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ накрыли в Херсонской области пункт управления рф очень высокого уровня – Арестович

2022-05-15 13:00

"Стефания Экспресс": в Украине в первые в мире назвали поезд в честь мамы

2022-05-15 12:00

видео Оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя "адские" бомбы

2022-05-15 11:00

видео Украина триумфально победила в "Евровидении-2022", как это было: "Спасите Азовсталь!"

2022-05-15 10:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ накрыли в Херсонской области пункт управления рф очень высокого уровня – Арестович 2022-05-15 13:00
"Стефания Экспресс": в Украине в первые в мире назвали поезд в честь мамы 2022-05-15 12:00
видео Оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя "адские" бомбы 2022-05-15 11:00
видео Украина триумфально победила в "Евровидении-2022", как это было: "Спасите Азовсталь!" 2022-05-15 10:30