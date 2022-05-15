ВОЙНА В Украине Солист Kalush Orchestra объяснил, почему призвал мир спасти "Азовсталь"

2022-05-15 15:00

Олег Псюк поблагодарил за поддержку Украины и отметил, что любая победа для нашей страны сейчас является важной.

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк призвал мир спасти людей на "Азовстали".

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения финала Евровидения-2022, отвечая на вопрос журналиста, почему он обратился со сцены Евровидения с призывом помочь спасти защитников "Азовстали" и Мариуполя.

"Это большая беда нашей страны, более тысячи людей окружили со всех сторон и они не могут никак выйти. Поэтому мы просим страны присоединиться, чтобы помочь людям выйти. Об этом надо говорить, писать. Сейчас здесь много прессы, если каждый из вас об этом напишет, то это точно, я думаю, нам поможет. Стучаться к властям вашей страны... просим всех обратить внимание на это, это очень важно", – подчеркнул Олег Псюк.

Он также отметил, что из-за развязанной Россией войны украинская культура находится под угрозой, как и сама страна.

"Как я говорил, любая победа в любом аспекте для нашей страны сейчас будет очень весомой. Так как наша культура тоже под угрозой, именно здесь мы были, потому что на нашу культуру напали, и нам нужно было показать, какая она есть, украинская культура жива, она есть. Украинская музыка жива, она очень интересна и имеет очень красивый почерк", – сказал Псюк.

Говоря о том, как европейцы могут больше узнать об Украине, лидер Kalush Orchestra призвал слушать украинскую музыку и посетить нашу страну.

"Слушать украинскую музыку, смотреть фильмы, приезжать в Украину. У нас есть наша культура, которая очень интересна... Есть еще очень много интересной украинской музыки и много интересных талантливых людей", - отметил Псюк.

Как известно, в субботу, 14 мая состоялся большой финал песенного конкурса Евровидение-2022, участие в котором принимали 25 музыкальных исполнителей и коллективов из 25 стран.

По итогам голосования общей зрительской аудитории и национальных жюри украинская музыкальная группа Kalush Orchestra получил суммарно наибольшее количество голосов и выиграла конкурс.

Украинская группа набрала 631 голос. На втором месте британский певец Сэм Райдер с песней "Space Man" получил 466 голосов.

В следующем году Украина будет в третий раз принимать этот музыкальный конкурс.