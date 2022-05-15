ВОЙНА В Украине У Зеленского назвали рецепт победы над россией уже в этом году

2022-05-15 18:00

Украина не сможет завершить войну против России в мае, но может уже в 2022 году. При условии, что западные партнеры введут нефтяное эмбарго и поставят танки, самолеты и артиллерию.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе" - отметил он.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что мировое сообщество должно всерьез отнестись к ядерным угрозам со стороны России, а также подготовить протокол действий на случай возможного применения такого оружия.