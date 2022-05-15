ВОЙНА В Украине Оккупантов нервирует контрнаступление ВСУ под Харьковом

2022-05-15 19:00

 

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Харьковской области очень нервирует российских оккупантов.

Об этом пишет Злой одессит.

В Белгородской области россияне развернули сразу три ракетные батареи ОТРК «Искандер-М» с целью нанесения ударов по контрнаступающим подразделениям ВСУ.

«Тем не менее очевидно, что точно так же, как они сейчас бегут из северных и северо-восточных районов области, они скоро побегут и в юго-восточном. Глядя на карту, я вижу 3 особо угрожающих российской группировке в районе Изюма направления контрнаступления ВСУ. Но, что самое интересное, полноценно удерживать они смогут только одно направление, что ровным счётом их не спасет», — отмечает «Злой одессит».

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