ВОЙНА В Украине Оккупантов нервирует контрнаступление ВСУ под Харьковом

2022-05-15 19:00

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Харьковской области очень нервирует российских оккупантов.

Об этом пишет Злой одессит.

В Белгородской области россияне развернули сразу три ракетные батареи ОТРК «Искандер-М» с целью нанесения ударов по контрнаступающим подразделениям ВСУ.

«Тем не менее очевидно, что точно так же, как они сейчас бегут из северных и северо-восточных районов области, они скоро побегут и в юго-восточном. Глядя на карту, я вижу 3 особо угрожающих российской группировке в районе Изюма направления контрнаступления ВСУ. Но, что самое интересное, полноценно удерживать они смогут только одно направление, что ровным счётом их не спасет», — отмечает «Злой одессит».