ВОЙНА В Украине ПВО над Украиной сбило 201 российский самолет на Харьковщине

2022-05-15 17:00

 

14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается.

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Также противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбиты семь вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в том числе уничтожен взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов.
Всего за сутки поражено:

— 1 самолет (Су-30/Су-34)
— 7 БпЛА (ОТР);
— 1 взводный опорный пункт;
— 1 КСП роты; 10 бронированных машин;
— около 30 оккупантов.

Напомним

На Востоке украинские военные уничтожили 130 оккупантов и 15 единиц военной техники.

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