ВОЙНА В Украине видео Впервые озвучены сроки, когда Украина сможет завершить войну против рф

2022-05-16 14:31

Украина не сможет завершить войну против россии в мае, но может уже в 2022 году. При условии, что западные партнеры введут нефтяное эмбарго и поставят танки, самолеты и артиллерию. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе" - отметил он.

Ранее сообщалось, что G7 намерена выделить Украине 30 млрд евро помощи.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи.