ВОЙНА В Украине Оккупанты взорвали дорогу между Пологами и Гуляйполем, - Запорожская ОВА

2022-05-16 19:30

 

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Запорожья. В частности, они разрушили дорогу между Пологами и Гуляйполем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

В Орехове россияне артударами повредили 3 отделения местной больницы и храм религиозной общины. Кроме этого, на протяжении всех суток 14 мая они били по Гуляйполю и крушили гражданскую инфраструктуру.

"Российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Пологов, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений - около полутора метров", - рассказали в ОВА.

Кроме того, вражеский обстрел повредил жилые гражданские дома. Прямые ракетные удары полностью разрушили некоторые помещения. Также оккупанты повредили придомовую территорию и гаражи мирных жителей. Однако информация о пострадавших пока в ОВА не поступала.

В селе Малая Токмачка вражеский артиллерийский обстрел повредил хозяйственное здание на территории Ореховского исправительного учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные в Каменке Пологовского района Запорожской области отправляют своих солдат, которые отказались участвовать в боевых действиях, в "тюрьму", что была обустроена оккупантами в помещении местного училища.

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