ВОЙНА В Украине Оккупанты пытаются заблокировать выход из бункеров "Азовстали" и ведут плотный обстрел

2022-05-16 21:30

 

Российские оккупанты пытаются заблокировать выход из бункеров "Азовстали" или зайти в них. При этом наземные операции они ведут по периметру завода.

Именно поэтому сломить сопротивление защитников Мариуполя рашисты пытаются, непрерывно наращивая плотность обстрелов. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, показав видео одной из попыток захватчиков что-то сделать с выходом из бункеров.

"Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных операций ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов", - отметил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя также опроверг очередные заявления российских оккупантов о том, что защитники города "вышли с белым флагом" и сдались в плен россиянам.

"С учетом информации, которую мы получали из фильтрационного лагеря в Безымянном, информационных источников Украины и самим характером источника сообщения о "вышедших с белым флагом" - настаиваем на том, что эти сообщения - очередной фейк. Не новость. Если "доверять" источникам оккупантов , то они уже трижды или даже больше брали в плен в Мариуполе всех", - констатировал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оккупанты использовали для атаки на "Азовсталь" зажигательные снаряды с термитными слоями. Эти боеприпасы запрещены международными конвенциями. По факту очередного военного преступления РФ украинская прокуратура начала уголовное производство.

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