ВОЙНА В Украине Уничтожено более 3 тысяч бронемашин: свежие данные о потерях рф в Украине

2022-05-17 17:30

 

Украина продолжает стойко держать свои позиции и достойно давать отпор врагу – всего за сутки было уничтожено 35 бронированных машин врага, а их общее количество перевалило за три тысячи.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованном в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27900 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1235 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 3009 (+35) ед;
  • артиллерийских систем – 578 (+1) ед;
  • РСЗО – 198 (+3) ед;
  • средства ПВО – 90 (+1) ед;
  • самолетов – 201 (+1) ед;
  • вертолетов – 167 (+2) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9);
  • крылатые ракеты – 97 (+0);
  • корабли/катера - 13 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) ед;
  • специальная техника – 43 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.

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