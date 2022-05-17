2022-05-17 17:30

Украина продолжает стойко держать свои позиции и достойно давать отпор врагу – всего за сутки было уничтожено 35 бронированных машин врага, а их общее количество перевалило за три тысячи.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованном в Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 27900 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1235 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 3009 (+35) ед;

артиллерийских систем – 578 (+1) ед;

РСЗО – 198 (+3) ед;

средства ПВО – 90 (+1) ед;

самолетов – 201 (+1) ед;

вертолетов – 167 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9);

крылатые ракеты – 97 (+0);

корабли/катера - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) ед;

специальная техника – 43 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.