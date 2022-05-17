Уничтожено более 3 тысяч бронемашин: свежие данные о потерях рф в Украине
2022-05-17 17:30
Украина продолжает стойко держать свои позиции и достойно давать отпор врагу – всего за сутки было уничтожено 35 бронированных машин врага, а их общее количество перевалило за три тысячи.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованном в Facebook.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 27900 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1235 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 3009 (+35) ед;
- артиллерийских систем – 578 (+1) ед;
- РСЗО – 198 (+3) ед;
- средства ПВО – 90 (+1) ед;
- самолетов – 201 (+1) ед;
- вертолетов – 167 (+2) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9);
- крылатые ракеты – 97 (+0);
- корабли/катера - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) ед;
- специальная техника – 43 (+1).
Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.